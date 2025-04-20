ضبط 103 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية تقدر بقيمة 278483 جنيه

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت من ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية تقدر بقيمة 278483 جنيه - 10 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي 500كجم- 65 كجم مكرونة ، 400 عبوة ( بسكوت، هوهوز كيك، مشروبات غازيه، سناكس )منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج المدون على كل عبوه وذلك بأحد محلات البقالة- 208 لتر مياه غازيه منتهية الصلاحية - 30 كجم كبد وقوانص واوراك وأجنحة فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر تموينية

كما تم تحرير عدد 54 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

المرور على محال الجزارة

وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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