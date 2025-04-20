سلامة الغذاء تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

الأحد 20/أبريل/2025 - 01:00 م

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الفتيشية علي مختلف الأسواق بجميع محافظات الجمهورية , لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 110 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 800 كجم رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية، 400 كجم فسيخ به تهتك بالأنسجة ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



المرور علي المنشآت

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 19 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 12 منشأة غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (ألبان، مشروبات غازية، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 14 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات).



فحص الأغذية

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وتم أيضًا التنسيق مع المحافظة لفحص الأغذية بالمخازن التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري بالغربية والمقدمة لدعم أهالي قطاع غزة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 3 حملات تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، كما قام الفرع بتنفيذ حملة تفتيشية على الأسواق المحلية حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (رنجة، جمبري، لحوم).

