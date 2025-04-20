مديرتعليم المنوفية يتابع سير العملية التعليمية بمدارس إدارة الشهداء التعليمية

قام اليوم محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بجولة ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة الشهداء التعليمية.

شملت الجولة مدرسة الشهيد طيار عمرو خالد محمد ابو حجر، مدرسة الشهيد عماد عبد الله الإعدادية، مدرسة سرسنا الابتدائية للبنات، ومدرسة سرسنا الابتدائية الجديدة.

جولة تفقدية بمدارس المنوفية

تفقد صلاح الفصول الدراسية، المكتبات، وبعض قاعات رياض الأطفال، حيث حرص سيادته على مناقشة الطلاب في عدد من المواد الدراسية، وأبدى إعجابه بمستوى الطلاب وتحصيلهم العلمي.

الالتزام داخل المدارس

وأكد وكيل الوزارة خلال زيارته على أهمية الانضباط والالتزام بالحضور داخل المدارس، مع ضرورة الاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء داخل المدارس، بما يخلق بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الدورية والمستمرة من قيادات التربية والتعليم لضمان حسن سير العملية التعليمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.