أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة شخصين للجنايات بتهمة تهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر مطار القاهرة.

النيابة تحيل القضية إلى الجنايات

وكشف امر الاحالة في القضية رقم 15184 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3592 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، قيام محمد .ع 24 سنة، و محمد . ي 44 سنة، بمحاولة تصدير كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر مطار القاهرة الدولي.

واضاف امر الاحالة أنه في يومي 27 و29 سبتمبر 2024، بدائرة قسم النزهة، شرع المتهم الأول في تصدير مواد مخدرة شديدة الخطورة، هي: الكوكايين، الحشيش ، البنزوديازبين، الكيتامين، MDMA (إكستاسي اندازول كاربوكساميد، وبريجابالين، دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة، حيث تم ضبطه في حالة تلبس داخل مطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى المملكة العربية السعودية.



أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور على علبة بلاستيكية بها سائل يحتوي على اندازول كاربوكساميد مشتق من الفينثيل أمين) و زجاجة أخرى بها نفس المادة المخدرة بوزن 119.20 جرامًا، و كيسان يحتويان على مسحوق MDMA، الأول وزنه 981 جرامًا، والثاني 644 جرامًا، و كيس به 10 أقراص،و كيس يحتوي على 4 قطع حشيش بوزن 53 جرامًا، و كيس به نبات الحشيش (القنب) بوزن 3.7 جرام،و لفافات بلاستيكية بها نبات القنب بوزن 3 كجم و82 جرامًا، وكيس إضافي به نبات القنب بوزن 131.30 جرامًا، و كيس يحتوي على أقراص البرازولام (من مشتقات البنزوديازبين) بوزن 39.50 جرامًا، و كيس به سائل لمادة الكيتامين، و كيس به كبسولات من مادة البريجابالين بوزن 17 جرامًا، سلاح أبيض "كتر" عليه آثار مادة الحشيش المحترق.



إيجابية العينة

أكد تقرير الطب الشرعي أن العينة الخاصة بالمتهم الأول جاءت إيجابية لمادتي الكوكايين والحشيش، مما يدل على تعاطيه لهاتين المادتين إلى جانب حيازتهما بقصد التهريب.

وخلال التحقيقات قال نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – فرع مطار القاهرة الجوي، أنه وردت إليه معلومات تفيد بنيّة المتهم الأول تصدير شحنة مخدرات عبر إحدى الرحلات إلى السعودية، فتم تتبعه وضبطه متلبسًا، كما أفادت التحريات أن المتهم الثاني هو مصدر المواد المخدرة.