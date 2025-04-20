سلامة الغذاء: فحص 423 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة في أسبوع

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 14 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 12 - 18 إبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المتعلقة بمتابعة أسواق الغذاء , أن إدارة موردي الألبان، قامت بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الفيوم، بني سويف، البحيرة، الشرقية والغربية.



الرقابة علي المنشآت السياحية

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، السويس وجنوب سيناء، وتم تسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 9 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط والقليوبية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 423 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



التفتيش علي المجازر

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 53 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن، وجاري إدراج 1 مجزر لحوم و1 مصنع أمعاء بالقائمة المعتمدة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



الرقابة علي المصانع

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 11 مأمورية رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، في محافظات الجيزة، الشرقية، الغربية، المنوفية والقليوبية.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.