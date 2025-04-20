البطريرك يوحنا العاشر يترأس قداس أحد الفصح المجيد في الكاتدرائية بدمشق

ترأس البطريرك يوحنا العاشر (يازجي)، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، قداس أحد الفصح المجيد صباح الأحد 20 ابريل 2025، في الكاتدرائية المريمية وسط حضور رسمي وشعبي مميز.

حضور رسمي بارز ومشاركة كنسية واسعة

شارك في القداس عدد من الأساقفة: المطران رومانوس (الحناة) والمطران موسى (الخوري) والمطران يوحنا (بطش) والمطران أرسانيوس (دحدل)

إلى جانب لفيف من الكهنة والشمامسة.

كما حضر السفير اليوناني في دمشق السيد عمانوئيل كاكافيلاكيس، وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية.

بركة العيد ورسالة الرجاء



في ختام القداس، قام البطريرك يوحنا العاشر بمباركة بيض العيد، ووجّه معايدته القلبية لجميع الحاضرين، داعيًا إلى أن يحمل هذا العيد السلام والمحبة لسوريا والمنطقة والعالم، مؤكّدًا أن القيامة هي انتصار الحياة على الموت، والنور على الظلمة.



لقاء محبة ومعايدة في قاعة الكنيسة



توجّه الجميع بعد القداس إلى قاعة الكاتدرائية، حيث تبادلوا المعايدات والتهاني بالعيد المجيد، وسط أجواء من الفرح الأخوي والوحدة الروحية.