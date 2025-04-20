مسرح الجنوب.. "لأني فلسطيني" وشريط كاست وعجيج فاطمة يخطفون أنظار أهالي قنا

يواصل المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، فعاليات دورته التاسعة، المقامة حاليا بمحافظة قنا وتستمر حتى اليوم الأحد 20 أبريل الجاري.

عجيج فاطمة يعود للحياة بسلاح العلم والعمل

بدأت عروض المسابقة الرسمية للمهرجان في اليوم الخامس على مسرح قصر ثقافة قنا، بالعرض البحرينني "عجيج فاطمة" لفرقة جلجامش، والذي تدور أحداثه حول فاطمة التي تعيش حالة من الهذيان بعد الصدمة التي لم تكون تتوقعها بعد الغربة ومشقة العمل، وتحقيق الحلم الكبير من خلال الدراسة والحصول على مرتبة علمية بعد جهد واجتهاد، لتعود للوطن لكي تعيش ثمار ما جنته في تلك السنوات لتجد كل الثمار لم تكون ثمار تأكل لا زوج ولا أبناء، وتفقد الأمل في كل شيء لفترة، ثم تستوعب الأمر فتعود للعمل من جديد لحرث الأرض وإعادة الحياة إلى البيت بسلاح العلم والعمل.

العرض تأليف محمد احمد عبد الله وإخراج محمد أحمد الحجيري، ومن بطولة: لمياء الشويخ، مشرف العمل محسن الحايكي، مخرج مساعد إسماعيل مراد، الصوتيات والموسيقى سالم الجارح.

شريط كاست وعادات الجنوب

هذا بالإضافة إلى عرض "شريط كاسيت" لفرقة خربشة، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص الذيم لا يتذكرون شيئاً فى مكان خيالى، ويكتشفون ذكرياتهم مع أنفسهم ومع أهاليهم، ومدى خوفهم منهم خاصة البنتين اللتين تخافين من سلطة الأب والعم ومحاولة السطو على ميراثهم، ونرى خوف البنات الدائم من الأب والعادات التى تمارس فى الجنوب من قبل الأب والأم، وسطوتهم برغم حب البنت لابن الخال الا أن العم لا يرحب بذلك بسبب محاولته خطف الميراث منهم.

العرض من بطولة: أحمد حسن عبد المجيد، شريف عبد العظيم عبد الرحمن، نورهان محمود، احمد ممدوح، كريم احمد، ميرفت عطية، محمود حماده، مصطفى صابر، احمد خالد، محمد عبد اللاه، أبو بكر مظهر عزيز، مصطفى إبراهيم السيد، سيد عبدالعاطى خلف، العمل من تأليف وإخراج مصطفى ابراهيم.

لأني فلسطيني.. حكايات من بلادي

كما شهدت عروض الحكى مسرحية "لأنى فلسطينى" للمخرج محمد الشوالى، أعقبه عرض لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني "حكايات من بلادي" والذي يتناول سرد عدد من الحكايات الشعبية، العمل من بطولة وتأليف وإخراج عبد الرؤوف عسقول.

وشهد المسرح الصيفى بقصر ثقافة قنا، ضمن العروض المشاركة على هامش المهرجان، العرض المسرحى "علامة تعجب" لفرقة بالو أفاتانيو للترفية الإيطالية "علامة تعجب!" تأليف وأداء وإخراج باولو أفاتانيو، الذي يقدم عروضًا كوميدية بصرية سريالية، مع أنواع مختلفة من الشخصيات وأساليب مختلفة تمامًا من خلال "التمثيل الصامت مع الموسيقى والضوضاء، والرطانة، وإيقاع الجسم، والمسرح الهزلي غريب الأطوار"، حيث يتم التحدث بالعرض في كل مكان باللغة المحلية.

تحمل الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، ويحتفل المهرجان بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.