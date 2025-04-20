فوائد مذهلة لشرب اللبن في الصباح على الجسم والمزاج

قد لا يبدو كوب اللبن صباحًا أمرًا مميزًا ولكنه في الحقيقة هو عادة صحية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياتك اليومية حيث يساهم شرب اللبن على معدة فارغة فى تعزيز الجسم بطاقة متوازنة وعناصر غذائية ضرورية تساعد في تحسين الصحة العامة.

كوب صباحي واحد.. يغيّر يومك بالكامل

اللبن غني بالبروتين عالي الجودة، ما يعزز الإحساس بالشبع لفترات طويلة ويجعله مثاليًا للراغبين في إنقاص الوزن كما يحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان وفيتامين D الذي يُعزز امتصاصه مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة عند كبار السن.

ولا تتوقف فوائده عند ذلك بل إن اللبن يحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات مثل B2 وB12، اللتين تساهمان في إنتاج الطاقة ودعم وظائف الجهاز العصبي كما أن وجود البوتاسيوم فيه يُساعد في الحفاظ على ضغط دم طبيعي.

من الناحية النفسية يحتوي اللبن على حمض التربتوفان الذي يتحول إلى هرمون السعادة "السيروتونين" مما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق مع بداية اليوم.

أما من الناحية الهضمية فإن اللبن يُسهم في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم خاصة الأنواع الخالية من الدسم ويحتوي أيضًا على البروبيوتيك الطبيعي الذي يُعزّز صحة الأمعاء ويحافظ على توازن البكتيريا المفيدة للرياضيين أو من يعملون لساعات طويلة فإن اللبن يُوفّر طاقة بطيئة الامتصاص ويساعد في استشفاء العضلات وتجديد الخلايا.

وينصح دائمًا باختيار اللبن الطبيعي غير المحلّى وتجنّب الأنواع الصناعية التي تحتوي على سكريات مضافة.