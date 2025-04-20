تسجيل 49 منتجًا جديدًا بسلامة الغذاء خلال أسبوع

قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , بالعديد من الأنشطة الهامة خلال الأسوع الماضي , وفقا لما أعلنته الهيئة في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد , حيث قامت الإدارة العامة لتسجيل و ترخيص الأغذية الخاصة 49 منتجًا و9 شركات و 4 مصانع ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 334 منتجًا جديدًا،

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 25 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1458 منشأة، كما أصدرت الهيئة 1323 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتحفظ على 328 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي , وأصدرت 2 شهادة بيع حر.



بدء موسم توريد القمح

ومع بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على مختلف المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمتابعة الدورية على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

جدير بالذكر أنه تم عقد دورة تدريبية لمفتشي الهيئة بالفروع المشاركة في موسم استلام القمح المحلي الحالي، تضمنت آليات فرز وتحكيم القمح، وتوضيح حالات الرفض والمصادرة، وعرض الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما قامت الهيئة بتغطية كافة المواقع على مستوى الجمهورية بمفتشي الهيئة للمشاركة في أعمال الاستلام وتم تزويدهم بأحدث أجهزة قياس الرطوبة السريعة.

كما نفذت إدارة السلع الاستراتيجية 5 زيارات تفتيش على مضارب الأرز.



إجمالي عدد الشكاوي

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 54 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى وجاري فحص 30 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 211 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة الكبرى، الغربية، الدقهلية، سوهاج، أسيوط، كفر الشيخ، شمال سيناء، الغردقة، الوادي الجديد ومرسى مطروح مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 32 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، الاسكندرية، أسيوط، الدقهلية، بور سعيد، الشرقية، القليوبية، البحر الأحمر، السويس والغربية.

وبناءً على تلك المأموريات بلغ عدد السلاسل التجارية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1959 فرع لعدد 48 سلسلة تجارية.



تسجيل المحال

وتم تسجيل 746 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 569 معاينة، فيما استوفت 449 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسوان، جنوب سيناء، البحيرة، الفيوم وأسيوط.

وتم تسجيل 19 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1306 مخزنًا.