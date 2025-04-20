الغائبون عن عيد الفطر السينمائي.. نجوم الصف الأول بتحضيرات لموسم مقبل أكثر منافسة

انطلق موسم عيد الفطر السينمائي بعدد قليل من الأفلام السينمائية، والتي غلبت عليها موجة الدماء الجديدة في الموسم السينمائي الحالي، لعدد من الشباب الذين أثبتوا نجاحات سواء من خلال بعض المشاركات السينمائية، أو خلال الدراما على مدار الفترات الأخيرة، ووسط كل تلك التغيرات على السينما، ومرحلة تغيير الجلد السينمائي…

يغيب نجوم الصف الأول، ويستعد كل منهم بالتحضيرات لموسم سينمائي استثنائي..

أبرز الغائبين "كريم عبد العزيز"

يعد الفنان كريم عبد العزيز أحد أهم فرسان رهان السينما خلال السنوات الأخيرة، ويتمتع بشعبية كبيرة وله جماهيرية على مستوى الجمهور المصري والعربي، ويغيب عن الموسم الحالي لعيد الفطر، ويحضر لفيلم عالمي بإنتاج ضخم "وهو فيلم "7dogs"، والمنتظر عرضه بالمشاركة مع نجوم مصر والعرب وعدد من النجوم الأجانب، إلى جانب عرض فيلمه المشروع X الذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

حطم الفنان كريم عبد العزيز الأرقام القياسية خلال السنوات الأخيرة، ووصل الأمر أنه نافس نفسه في تحطيم إيرادات شباك التذاكر السينمائي.

أحمد عز "منافس كريم وشريك القادم"

يغيب أيضاً الفنان أحمد عز، والذي يعد نجم سينمائي منذ ظهوره الأول مع بداية الألفية، وحقق بأعماله نجاحات كبيرة ونافس من خلال على التربع على العرش السينمائي، ونجح في فرض مكانه في قلوب الجماهير المصرية والعربية.

ويشارك أيضا البطولة مع الفنان كريم عبد العزيز في فيلم "7dogs"، ليكون المشاركة الثانية بعد نجاح الثنائية الفنية في فيلم "كيرة والجن".

أحمد فهمي "تحضير لموسم سينمائي قادم"

ينتظر الفنان أحمد فهمي عرض فيلمه "أحمد وأحمد"، بالمشاركة مع الفنان أحمد السقا، ومازال الفيلم في مرحلة التحضيرات إلى الآن، وربما يلحق بموسم عيد الاضحى السينمائي.

منى زكي.. فيلم الست المنتظر

تعتبر الفنانة منى زكي أحد أهم نجمات جيلها، بل ونجمات البطولة النسائية السينمائية، والتي إستطاعت أن تصبح رقم في المعادلة الفنية، وتعيد مكانة النجمات المصريات على المستوى السينمائي.

وتعكف الفنانة منى زكي على التحضيرات للفيلم المنتظر "الست"، والذي يقدم قصة حياة السيدة أم كلثوم، أبرز رمز فني مصري على مدار التاريخ الفني، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاه على النجمة منى زكي، وهو ما جعل مراحل التحضير تأخذ كل الوقت ليخرج العمل بما يليق.

أحمد حلمي.. ومرحلة البيات الفني

مازال الفنان أحمد حلمي في مرحلة البيات الفني، يطل علينا في موسم سينمائي، ثم يعاود إلى حالة الاختفاء لسنوات، وهو الأمر الذي اعتاد عليه جمهوره، وأصبح مثار نقد وعتاب شديد من محبي الفنان أحمد حلمي.

وأكد الفنان أحمد حلمي في تصريحات له أنه شخص كسول فنياً بشكل كبير، ولا يشغله أن يكون له عدد أفلام كبير، ويحب النجاح ولكن لا يمكن أن يكون على حساب سلامه النفسي وراحته.

قدم الفنان أحمد حلمي نجاحات سينمائية بأفلام لاقت قبولاً كبيراً مع الجمهور المصري والعربي، وأبرز تلك الأعمال فيلم "٥٥ اسعاف، ذكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرماً، كده رضا، آسف على الازعاج، ١٠٠٠ مبروك، X لارج، خيال مآته".

نجوم اكتفت بموسم دراما رمضان

هشام ماجد

أحد أبرز نجوم الكوميديا خلال تلك الفترة، واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً على مستوى السينما والدراما، وأن يوازن بينهم، وحقق من خلال الجزء الثاني لمسلسل أشغال شقة نجاح كبير، واكتفى بعام مليئ بالأعمال السينمائية والدرامية.

أحمد السقا

بعد المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، ورغم عدد من الانتقادات الشديدة التي وجهت للعمل، إلا أن الفنان أحمد السقا، أحد أبطال المسلسل، اكتفى بالدراما، ولم يشارك في موسم عيد الفطر السينمائي.

كريم فهمي

حقق الفنان كريم فهمي نجاحاً كبيراً من خلال مشاركته في الموسم الرمضاني بمسلسل "وتقابل حبيب"، وتجسيد شخصية فارس أبو العزم، والتي لاقت قبولاً كبيراً مع الجمهور، وحققت نجاح على مستوى العالم العربي.

واكتفى الفنان كريم فهمي بالموسم الرمضاني، ولم يشارك في الموسم السينمائي الحالي لعيد الفطر.

أسر يس.. اكتفى بالمشاركة الدرامية

قدم الفنان آسر يس مسلسل رمضاني "قلبي ومفتاحه"، مع الفنانة مي عز الدين، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل حاله مختلفه وبعيده عن المنافسة، على مستوى فكرة المسلسل، والطرح الذي قدمه، إلى جانب حالة التناغم بين الأبطال.

ولم يشارك الفنان آسر يس في الموسم السينمائي لعيد الفطر، مكتفياً بالمشاركة الدرامية.