سلامة الغذاء: 215 ألف طن صادرات خلال الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 14 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 12 - 18 إبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 34 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 17 مصنعًا بعموم الجمهورية، كما تم إصدار شهادة تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 45 زيارة، وتم تسجيل 7 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي وجاري إدراج 1 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3130 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1551 شركة مصدرة.



الرسائل الصادرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4410 رسالة بنحو 215 ألف طن لعدد 1385 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 640 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 33 ألف طن، تليها فاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن ثم بصل طازج بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 72 صنف بنحو 70 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 42 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 20 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 27 صنف بنحو 65 ألف طن.

ومثلت السودان وروسيا والسعودية وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 194 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول الفترة الماضية في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 830 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 610 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 600 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 810 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



الرسائل الواردة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2360 رسالة بنحو 416 ألف طن لعدد 966 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 275 صنف من قمح، فول الصويا، زيوت متنوعة وفول عريض، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أمريكا، أوكرانيا واندونيسيا.

ومازال ميناء الاسكندرية يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 990 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 475 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 262 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 1162 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 190 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 63 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 88 مستورد.