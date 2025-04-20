المطران غريغوريوس يترأس رتبة الهجمة والقداس الإلهي الاحتفالي في حمص

احتفلت مطرانية الروم الأرثوذكس في حمص بأحد الفصح العظيم المقدس، صباح الأحد ٢٠ ابريل 2025، في كاتدرائية القدّيسين الأربعين شهيدًا، حيث ترأس المطران غريغوريوس رتبة الهجمة والقداس الإلهي الاحتفالي، بمشاركة كهنة وشمامسة الأبرشية وجمع غفير من المؤمنين.

“هلموا بنا في يوم القيامة”

افتُتِحت الرتبة بكلمات الترانيم الفصحية التقليدية: “هلموا بنا في يوم القيامة المشهور، نشاهد ملكوت المسيح عصير الكرمة الجديد الذي للفرح الإلهي، مسبّحينَه بما أنَّهُ الإلهُ إلى الأدهار”. وهي كلمات تعبّر عن الفرح الذي يملأ قلوب المؤمنين بهذا العيد العظيم.

رسالة رجاء في زمن التحديات

في عظته، شدّد المطران غريغوريوس على أن القيامة ليست مجرد ذكرى تاريخية بل هي انتصار الحياة على الموت، والنور على الظلمة. كما وجّه رسالة رجاء إلى أبناء المدينة والمنطقة، مؤكدًا أن “القيامة تبقى القوة التي ترفع الإنسان وتمنحه الثبات في وجه الألم والتجربة”.

أجواء روحية مهيبة

ساد الكنيسة جو من الورع والرهبة والفرح الروحي، حيث شارك الحضور في الترانيم الفصحية وتبادلوا التهاني قائلين: “المسيح قام! حقًا قام!”، تعبيرًا عن إيمانهم العميق بقيامة الرب، ومشاركتهم في فرح الكنيسة الجامعة في هذا اليوم المبارك.