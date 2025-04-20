ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران غريغوريوس يترأس رتبة الهجمة والقداس الإلهي الاحتفالي في حمص

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفلت مطرانية الروم الأرثوذكس في حمص بأحد الفصح العظيم المقدس، صباح الأحد ٢٠ ابريل 2025، في كاتدرائية القدّيسين الأربعين شهيدًا، حيث ترأس المطران غريغوريوس رتبة الهجمة والقداس الإلهي الاحتفالي، بمشاركة كهنة وشمامسة الأبرشية وجمع غفير من المؤمنين. 

“هلموا بنا في يوم القيامة”

افتُتِحت الرتبة بكلمات الترانيم الفصحية التقليدية: “هلموا بنا في يوم القيامة المشهور، نشاهد ملكوت المسيح عصير الكرمة الجديد الذي للفرح الإلهي، مسبّحينَه بما أنَّهُ الإلهُ إلى الأدهار”. وهي كلمات تعبّر عن الفرح الذي يملأ قلوب المؤمنين بهذا العيد العظيم.

رسالة رجاء في زمن التحديات

في عظته، شدّد المطران غريغوريوس على أن القيامة ليست مجرد ذكرى تاريخية بل هي انتصار الحياة على الموت، والنور على الظلمة. كما وجّه رسالة رجاء إلى أبناء المدينة والمنطقة، مؤكدًا أن “القيامة تبقى القوة التي ترفع الإنسان وتمنحه الثبات في وجه الألم والتجربة”.

أجواء روحية مهيبة

ساد الكنيسة جو من الورع والرهبة والفرح الروحي، حيث شارك الحضور في الترانيم الفصحية وتبادلوا التهاني قائلين: “المسيح قام! حقًا قام!”، تعبيرًا عن إيمانهم العميق بقيامة الرب، ومشاركتهم في فرح الكنيسة الجامعة في هذا اليوم المبارك.

الرئيس الروسي فلادمير بوتن روسيا أوكرانيا