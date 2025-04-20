في خطوة طال انتظارها، اعترف الاتحاد الدولي للسكر رسميًا بوجود نوع جديد من مرض السكري أطلق عليه السكري من النوع الخامس وهو شكل نادر وخطير من المرض يصيب الملايين من الشباب النحيفين حول العالم، تحديدا في أسيا وإفريقيا ويرتبط بسوء التغذية وليس بالسمنة كما هو الحال في النوع الثاني.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضه برنامج "صباح جديد"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «السكري من النوع الخامس.. اعتراف دولي بمرض صامت يهدد الشباب»، مسلطًا الضوء على

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد هذا المرض لأول مرة في جامايكا عام 1955 لكنه ظل لسنوات طويلة في الظل دون اعتراف رسمي، مما أدى إلى حالات تشخيص خاطئة وتدهور صحي مأساوي للمرض، بعكس ما هو شائع، لا يرتبط هذا النوع بعوامل نمط الحياة أو السمنة بل بنقص التغذية المزمن وخلل في إفراز الأنسولين.

وأوضح التقرير أن عدد المتأثرين بمرض السكري الجديد يقدر بنحو 25 مليون شاب، يعيش معظمهم في بيئات فقيرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن الاعتراف الرسمي بهذا النوع يفتح الباب أمام بروتوكولات علاجية جديدة تركز على النظام الغذائي الغني بالبروتينات والفيتامينات بدلا من الاعتماد الخاطئ على الأنسولين الذي قد يؤدي إلى الوفاة، لذا يأمل الأطباء أن يسهم هذا التقدم في إنقاذ الأرواح وتعزيز البحث العلمي لفهم هذا النوع بشكل أعمق وتطوير أدوية مناسبة له.