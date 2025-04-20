وزير الشئون النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وتقدم المستشار محمود فوزي، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها.

المواطنة هي شعار الدولة المصرية

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الوحدة الوطنية تُعد الركيزة الأساسية التي تجمع أبناء الشعب المصري بكل أطيافه، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التآخي والتعايش السلمي بين جميع أبنائها، في ظل ما تتمتع به من تاريخ عريق ومجتمع متماسك يسوده روح المحبة والسلام. وإن المواطنة هي شعار الدولة المصرية.

الاستقرار ينطلق من وحدة المجتمع وتماسكه

وأشار إلى أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تلاحم شعبها ووحدة صفوفه، مؤكدًا أن ما يجمع المصريين من روابط راسخة عبر التاريخ هو الأساس الذي تبني عليه الدولة حاضرها ومستقبلها، وأن تعزيز مبادئ المواطنة والتعايش المشترك يأتي في صدارة أولويات الدولة، إيمانًا بأن الاستقرار ينطلق من وحدة المجتمع وتماسكه.