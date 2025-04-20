جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء الغارات الجوية الأمريكية في اليمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة الماضيين على ميناء رأس عيسى ومحيطه في اليمن.. والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين، من بينهم إصابة خمسة من العاملين في المجال الإنساني. وقد تم حشد المساعدات الإنسانية لدعم المرافق الصحية القريبة.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، "ستيفان دوجاريك" عن قلقه إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنية الميناء التحتية، واحتمال تسرب النفط إلى البحر الأحمر.

وأكد الأمين العام ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، في جميع الأوقات، وناشد الجميع احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأبدى جوتيريش قلقه حيال خطر التصعيد المتزايد في المنطقة، ويواصل حث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مجددا دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المحتجزين لدى الحوثيين.