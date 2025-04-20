ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 18 شهيدا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 18 شهيدا.

تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة

شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة تصعيدًا عسكريًا جديدًا، اليوم، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة مناطق في الضفة، بينما استهدفت الغارات الجوية المناطق السكنية في غزة.

اقتحام بلدة بيت أمر ونابلس

قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة إلى اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس، وسط مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين. كما سُمع صوت انفجار ضخم في مخيم طولكرم، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الفلسطينية.

غارات على غزة وتدمير المنازل

في قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال عملية تدمير لمنازل سكنية شرق مدينة غزة، وشنت غارة جوية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وفي حادث منفصل، استهدفت غارة إسرائيلية خيام نازحين في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين.

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف منزل النصيرات

كما أسفر قصف إسرائيلي على منزل غربي النصيرات عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت أمس سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت منازل وأراضي في مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.