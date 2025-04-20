ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية البريطانية: نأمل في التزام روسيا بوقف كامل لإطلاق النار

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم /الأحد/ عن رغبة المملكة المتحدة في التزام روسيا بوقف كامل لإطلاق النار، موضحا أن الهدنة المؤقتة من شأنها إتاحة فرصة لإجراء مفاوضات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.


وأشارت الخارجية البريطانية - وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، - إلى أن هذا هو الوقت المناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإظهار جديته بشأن تحقيق السلام من خلال إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وكان بوتين قد أمر جميع قواته أمس /السبت/ بإلقاء الأسلحة ووقف إطلاق النار لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح.
 

متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية المملكة المتحدة روسيا الهدنة المؤقتة تحقيق سلام