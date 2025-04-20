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الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط فسيخ ورنجة غير صالحة للاستخدام بالقليوبية

المضبوطات
المضبوطات
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شنت مديرية التموين  بالقليوبية حملات مكبرة على أماكن بيع وتداول الأغذية خاصة المجمدة منها، استعدادا لاحتفالات الربيع وشم النسيم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على سلامة المواطنيين.

تعليمات المحافظ 

تأتي الحملة بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتعليمات المهندس حلمي الزهري وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.

تحرير 5 محاضر جنح

وشنت إدارة شرق شبرا الخيمة بقيادة عايد رشدي مدير الإدارة و المفتشين بالإدارة وبصحبة الطب البيطري وإدارة مراقبة الأغذية حملة جرى خلالها تحرير 5 محاضر جنح وذلك لحيازة مواد غذائية بدون بيانات وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

المضبوطات 

كما جرى ضبط 14 علبة جبنة زنة 5 كيلو جرام، 30 برطمان عسل نحل زنة 5 كجم، 2 برميل طحينة زنة 130 كجم، 90 كجم جنبة قديمة، 50 كجم سجق، 25 كجم همبرجر، 30 كجم عجينة كفته، 25 كجم كبدة مجمدة، 125 كجم فسيخ، 70 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محاضر للمخالفين .

المضبوطات

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تحرير محاضر للمخالفين شم النسيم شبرا الخيمة محافظ القليوبية