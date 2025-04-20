35 ألف مؤمن يحتفلون بقيامة المسيح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان

شهدت ساحة القديس بطرس بالفاتيكان صباح اليوم احتفالًا مهيبًا بقداس عيد القيامة المجيد، بحضور أكثر من 35,000 مؤمن، جاؤوا ليشاركوا في هذه المناسبة المقدسة، التي تُعدّ من أهم الأعياد المسيحية.



الكاردينال أنجيلو كوماستري يترأس القداس

بناءً على رغبة البابا فرنسيس، الذي لا يزال يتعافى في بيت القديسة مارتا، ترأس القداس هذا العام الكاردينال أنجيلو كوماستري، رئيس كهنة البازيليك البابوية ووكيل البابا العام الفخري لمدينة الفاتيكان.

تبدأ بترنيمة “هللويا”

انطلقت مراسم القداس بافتتاح أيقونة المخلّص المبارك، تلاها ترديد ترنيمة “هللويا” التي غابت طيلة الصوم الكبير، لتعود بقوة ورجاء في هذا اليوم المجيد.

عظة خاصة من إعداد البابا فرنسيس

في لمسة روحية مميزة، استُمع خلال القداس إلى عظة مكتوبة خصيصًا من قبل البابا فرنسيس لمناسبة عيد القيامة، حملت رسائل رجاء ومحبة وسلام للعالم أجمع.





القيامة.. إعلان الحياة والانتصار

احتفلت الجماهير في ساحة القديس بطرس بهذا اليوم الذي يؤكد إيمان المسيحيين بالقيامة والحياة الجديدة، وسط أجواء من الفرح والترانيم والصلوات.