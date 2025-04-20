فوائد الأسماك المملحة وكيفية تناولها بأمان.. نصائح غذائية مهمة

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين والملوحة والرنجة والأنشوجة تتمتع بفوائد غذائية متعددة، إذ تعتبر منبّهة للشهية وتحتوي على قيمة غذائية مرتفعة لاحتوائها على البروتين الحيواني الذي يشمل الأحماض الأمينية الأساسية.

المواصفات الجيدة للأسماك المملحة

أوضح الدكتور حسن حسونة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة لأنواع الأسماك المملحة، فإن الفسيخ يُصنع من سمك البوري.

ولتجنب الأضرار الناتجة عن تناول الأسماك المملحة، يجب شراء هذه الأسماك من أماكن موثوقة تخضع للرقابة الصحية، مع التأكد من أن الأسماك طازجة ومتماسكة، غير منتفخة، وأن القشور عادية وغير غامقة، كما يجب أن تكون العيون براقة والخياشيم حمراء.

كما ينبغي أن يكون رائحتها طبيعية وأن تحفظ في ملح مطابق للمواصفات القياسية في براميل خشبية خاصة، وذلك لتفادي التسمم الغذائي وارتفاع ضغط الدم.

فوائد السردين والرنجة

وأشار الدكتور حسونة إلى أن السردين يعد مصدراً مهماً للكالسيوم والأوميجا 3، وهي دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب، كما تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى دعم وظائف المخ.

أما الرنجة، فقد اعتُبرت ملاذاً آمناً، ويُفضل شراءها مغلفة مع الاطلاع على تاريخ الصلاحية.

نصائح غذائية للتوازن

نصح الدكتور حسن حسونة بتناول الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والكانتلوب، لأنها تساعد في معادلة الصوديوم الموجود في الأسماك المملحة وتقليل تأثيره الضار.

كما أكد على أهمية تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخس والخيار والبطيخ، وكذلك البصل الأخضر الذي يساعد في تطهير المعدة بفضل محتواه من المواد المضادة للأكسدة.