رسالة سلام ووحدة بين الكنائس.. رمزي خوري يشارك في قداس عيد القيامة في رام الله

شارك عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الدكتور رمزي خوري، في القداس المشترك الذي أقامته الكنيستان الأسقفية واللوثرية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في كنيسة مار أندراوس بمدينة رام الله.

حضور رسمي وكنسي مميز

شارك في القداس أيضًا رئيس بلدية رام الله السيد عيسى قسيس، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والرسمية، ما يعكس روح الوحدة والتعايش بين مختلف الطوائف المسيحية في الأراضي الفلسطينية.

رسالة سلام ووحدة

جاءت المشاركة في القداس تأكيدًا على أهمية تعزيز قيم السلام والمحبة والتآخي بين الكنائس، وعلى دعم القيادة الفلسطينية للوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، لا سيما في المناسبات الروحية والوطنية الجامعة.