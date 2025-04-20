ضبط 16 طنا و 350 كجم لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

حملات بيطرية على الأسواق

وقامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين - شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بالشرقية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير٣٢ محضر مخالفة و ضبط ١٦ طن و٣٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و دواجن وكبده مجمدة و أسماك مجمدة و مدخنة مجهولة المصدر و أخرى غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .