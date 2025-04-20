كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى خطوة جادة سرعة التعامل مع الهبوط الأرضى المفاجئ بطريق توشكى بمركز نصر النوبة بقيام لجنة فنية متخصصة برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات بالتواجد الميدانى لفحص ودراسة أسباب الهبوط بمسار الطريق حيث تبين للجنة من المعاينة بأن الهبوط حدث عند الكيلو 14.5 بالطريق بعرض 6 متر ، وبطول وعمق 2 متر ، نتيجة لوجود دفع نفقى للمياه أسفل الطريق الأسفلتى .

محافظ أسوان يكلف بسرعة إصلاح هبوط طريق توشكى بنصر النوبة بمواصفات هندسية دقيقة

سرعة إصلاح الهبوط بالمواصفات الفنية والهندسية المحكمة

وبناءاً على ذلك أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بسرعة إصلاح الهبوط بالمواصفات الفنية والهندسية المحكمة والدقيقة لتلافى حدوثه مرة أخرى ، على أن يتوازى مع ذلك ضرورة تحقيق التكامل بين كافة الجهات المنفذة لأى مشروعات بحيث يتم التنسيق المسبق الهادف للتعرف على طبيعة التربة وتحديد الطبقات وطريقة الدمج والإحلال بها لإنجاح أى مشروع يتم تنفيذه بالشكل المطلوب .

وأوضح محافظ أسوان بأنه للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين المترددين على الطريق تم غلقه مع توفير طريق بديل بين قريتى توشكى وأبوسمبل .

وفى نفس الوقت يتم إستكمال أعمال الرصف ضمن المشروع المتكامل لرصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 20 كم ، والمدرج بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى لتخفيف أى معاناة عن أهالى نصر النوبة .

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