الأنبا برنابا يترأس الصلاة بكنيسة مار جرجس بروما.. وسفير مصر ينقل تهنئة الرئيس

أقام الأنبا برنابا، أسقف إيبارشية تورينو وروما، مساء أمس السبت الموافق 19 أبريل 2025، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القديس العظيم مار جرجس بمدينة روما، وسط حضور شعبي وروحي مميز من أبناء الجالية القبطية.

شاركه في الصلاة القمص برنابا صموئيل، في أجواء احتفالية روحانية امتلأت بالفرح والتراتيل القيامة.

السفير بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس

شهدت المناسبة حضور السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والذي ألقى كلمة بهذه المناسبة، نقل فيها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية القبطية بروما بمناسبة عيد القيامة، متمنيًا لهم دوام الفرح والسلام.

رافق السفير خلال الزيارة: لمياء عمار، حرم السفير وكريم راضي، نجل السفير.



مشاركة دبلوماسية واسعة

كما شارك في الاحتفال لفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، تأكيدًا على عمق العلاقات والروابط الوطنية، وكان من بينهم: نيفين السعيد – نائب السفير و مروة علاء الدين – مستشارة بالسفارة والعقيد محمد شاهين – الملحق العسكري والدكتوره رانيا يحيى – مديرة الأكاديمية المصرية للفنون في روما وشريف داود – سكرتير أول ومينا رزق – سكرتير أول وحرمه والحسيني خالد – سكرتير ثانٍ.

أجواء روحية واحتفالية

اختتمت الصلوات في أجواء مبهجة، حيث عبّر الحاضرون عن فرحتهم بعيد القيامة، الذي يرمز للرجاء والتجديد، مؤكدين على أهمية هذه المناسبات في تعزيز روح الانتماء والوحدة بين أبناء الجالية المصرية في الخارج.