أسعار مواد البناء اليوم الأحد 20 أبريل 2025

الأحد 20/أبريل/2025 - 11:21 ص

تباينت أسعار مواد البناء "الحديد والأسمنت" خلال تعاملات اليوم الأحد، 20 أبريل 2025، حيث تراجعت أسعار الحديد، بينما أرتفعت أسعار الاسمنت، وذلك وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي بيان بأهم أسعار مواد البناء “الحديد، والأسمنت”، وجاءت علي النحو التالي:

أسعار الحديد

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 37536 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 230 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس

بلغ سعر حديد عز نحو 39533 جنيه مسجلا تراجع قدره 188 جنيهًا عن الاسعار المسجلة أمس

وبلغ سعر حديد السويس نحو 38300 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 36400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاي نحو 38300 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد العشري نحو 35800 جنيه للطن.

واخيرا بلغ سعر حديد المصريين نحو 36800 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت



وسجل سعر طن اسمنت الرمادي نحو 3605 جنيهًا مسجلا ارتفاعا قدره 89 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس

وسجل سعر طن اسمنت حلوان نحو 3350 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن اسمنت الشركة العربية نحو 2000 جنيه.

وكذلك سجل سعر طن اسمنت العسكري نحو 3300 جنيه.

أما سعر طن اسمنت السويس فقد سجل نحو 3370 جنيهًا.