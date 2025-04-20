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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جوزاف عون: القوات المسلحة اللبنانية الوحيدة المسئولة عن سيادة البلاد واستقلالها

الرئيس اللبناني العماد
الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
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أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون أن يسمعوا بذلك.. مشددا على أن القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسئولة عن سيادة لبنان واستقلاله.
وأوضح الرئيس اللبناني - خلال لقائه اليوم الأحد، مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أنه بالنسبة لسلاح "حزب الله"، فسيتم معالجة الموضوع بمسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي.. مؤكدا أنه سيتحمل الموضوع بالتعاون مع الحكومة.
وقال "إن أي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بمنطق تصالحي، وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".

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