فوز الزميلة مروة المتولي بجائزة نوال عمر الصحفية لعام 2024

فازت الزميلة مروة المتولي الصحفية بجريدة وموقع البوابة نيوز بجائزة مسابقة الدكتورة نوال عمر الصحفية لعام 2024، وحصدت المركز الثالث في المسابقة.

حيث أعلنت اللجنة المشرفة على مسابقة الدكتورة نوال عمر ، رائدة الاعلام المصرى والعربى ، التى تنظم تحت رعاية مؤسسة الاهرام ونقابة الصحفيين ، عن نتائج مسابقة هذا العام ، على أن يقام حفل توزيع الجوائز فى مؤسسة الأهرام يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025.

وكانت المسابقة جرت تحت عنوان " حرب الشائعات ودور المرأة فى التوعية".

فازت بالجائزة الأولى مى سعودى ، عن الموضوع الذى نشرته فى صحيفة " المصرى اليوم " تحت عنوان " الشائعات ...كفوا عن التضليل " عن الملف القيم والشامل الذى تناولت فيه الشائعات من مختلف الجوانب ، ما هو سياسى او اقتصادى او فنى ورياضى ، وكيفية مقاومتها من جانب المواطنين.

الجائزة الثانية : فاز بها حاتم محمود نعام ، عن موضوعه القيم المنشور فى صحيفة "اخبار اليوم " والذى تناول فيه كل مايتعلق بالشائعات ، ابتدأ من التعريف اللغوى ، ثم النفسى ، واهدافها والتداعيات التى يمكن ان تترتب عليها فى الاضرار بالمجتمع ..

الجائزة الثالثة : فازت بها مروة المتولى عن موضوعها القيم المنشور فى “البوابة” تحت عنوان " سيدات من ذهب " قدمت من خلاله نماذج ناجحة لسيدات مصريات وعربيات اجانب وقدمت قصصا ملهمة لمحاربات قاومن بكل قوة أمراضا وحققن نجاحا ...أكدت من خلاله أن المرأة قادرة على تجاوز كل التحديات وفتح افاق جديدة.

الجائزة الرابعه : حصل عليها محمد حسن مختار ، على جائزة تقديرية خاصة ، عن الملف الذى نشره فى مجلة الاهرام الاقتصادى ولغة العصر ، تحت عنوان " الوجه الاخر للسوشيال ميديا ".