ضبط وإعدام سلع غذائية وأسماك مملحة منتهية الصلاحية وغلق محلات مخالفة بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ضمن الإستعدادات الجارية لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والقيامة بتكثيف المرور اليومى من رؤساء المراكز والمدن على الأسواق والمحلات التجارية بالتعاون مع اللجان الخماسية المشتركة المعاونة من جهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء والتموين والصحة والطب البيطرى للتأكد من سلامة المواد الغذائية ، وخاصة من الأسماك المملحة .

ضبط وإعدام لسلع غذائية وأسماك مملحة منتهية الصلاحية وغلق لمحلات مخالفة بأسوان

إعدام السلع منتهية الصلاحية

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإطمئنان على سلامة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة ، على أن يتم إعدام أى سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بالتنسيق مع اللجان المختصة بتنظيم حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن إعدام 74 كيلو جرام من اللحوم والمنتجات والأسماك المملحة الغير صالحة للإستهلاكم ، مع تحرير محاضر لممارسة أنشطة بدون ترخيص ، وتوجيه إنذارات بالإغلاق لبعض المحلات ، فضلاً عن تحرير محاضر لعدم النظافة ووجود شهادات صحية ، وكذا عدم الإعلان عن الأسعار .

إعدام 615 كيلو لحوم وفسيخ وجبن

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بتنظيم حملات إستهدفت الأسواق والمحلات حيث تم إعدام 615 كيلو جرام من اللحوم والفسيخ والجبن لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتحرير 20 محضر لعدم وجود شهادات صحية ، وكذا عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم إستيفاء إشتراطات النظافة العامة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بالمرور على عدد من المحلات والأنشطة التجارية لمتابعة سلامة المعروضات من السلع والمنتجات المختلفة ، وتم تحرير محاضر للمخالفين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

في السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بحملة على المحال العامة بمشاركة اللجان المختصة ، وتم تحرير 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، وغلق 2 محل لصدور قرار إدارى بالغلق ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وبالتوازى تقوم باقى الوحدات المحلية بتنظيم حملات مماثلة للإطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الغذائية المختلفة .

1000231090

1000231091

1000231089

1000231087

1000231094

1000231096

1000231088

1000231082

1000231080

1000231081