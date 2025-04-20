الأرصاد: الأجواء مناسبة للاحتفال بشم النسيم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات جوية مفاجئة، من أبرز مظاهرها الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ويستمر هذا الطقس على مدار الأسبوع الحالي.

كتلة هوائية صحراوية السبب الرئيسي

وأوضحت "غانم" في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس خلال هذه الفترة يتأثر بـ كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، تتميز بدرجات حرارة مرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، لتكون أعلى من المعدلات المعتادة في هذا التوقيت من العام.

ذروة الموجة الحارة خلال 48 ساعة

وأكدت أن البلاد تشهد ذروة الموجة الحارة خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى يوم غدٍ الإثنين.

ويسود خلالها طقس حار نهارًا على القاهرة، مدن القناة، والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وسيناء.تحسن تدريجي في الأجواء ليلاً

أشارت غانم إلى أن الأجواء ستبدأ في التحسن تدريجيًا مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات المساء، حيث تتحول إلى أجواء معتدلة وربيعية خلال الليل، مما يخفف من حدة الحرارة التي يشعر بها المواطنون خلال النهار.

طقس مستقر خلال الأعياد

وأضافت أن يومي الأحد والإثنين سيشهدان طقسًا ربيعيًا مستقرًا بشكل عام، مع درجات حرارة تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية في القاهرة.

كما ستكون الأجواء مناسبة للاحتفال بالأعياد وأجواء شم النسيم، في ظل استقرار حالة البحرين الأحمر والمتوسط.