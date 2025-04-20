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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد في الكاتدرائية

ارشيف
ارشيف
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، عددًا من الشخصيات العامة والرسمية والدينية، الذين حرصوا على تقديم التهاني لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

وشهدت مراسم الاستقبال نقلًا مباشرًا عبر عدد من وسائل الإعلام المحلية، حيث توافد المهنئون من مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع المصريين في مختلف المناسبات الدينية. 

وقد ضم وفد المهنئين عددًا من الشخصيات البارزه وأعضاء مجلس النواب، إضافة إلى قيادات دينية من الأزهر الشريف وكنائس أخرى، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية. 

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على قيمة التعايش المشترك، وحرص المؤسسات الرسمية والشعبية على مشاركة الأقباط فرحتهم بهذه المناسبة الدينية المهمة، التي تمثل رمزًا للرجاء والانتصار على الموت في العقيدة المسيحية. 

- الأنبا تواضروس الثاني ثقافة أرثوذكسية