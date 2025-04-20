البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد في الكاتدرائية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، عددًا من الشخصيات العامة والرسمية والدينية، الذين حرصوا على تقديم التهاني لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشهدت مراسم الاستقبال نقلًا مباشرًا عبر عدد من وسائل الإعلام المحلية، حيث توافد المهنئون من مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع المصريين في مختلف المناسبات الدينية.

وقد ضم وفد المهنئين عددًا من الشخصيات البارزه وأعضاء مجلس النواب، إضافة إلى قيادات دينية من الأزهر الشريف وكنائس أخرى، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على قيمة التعايش المشترك، وحرص المؤسسات الرسمية والشعبية على مشاركة الأقباط فرحتهم بهذه المناسبة الدينية المهمة، التي تمثل رمزًا للرجاء والانتصار على الموت في العقيدة المسيحية.