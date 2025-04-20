البطريرك الماروني: السلاح خارج الدولة يهدد مصلحة لبنان

قال البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، إن أي سلاح خارج إطار الدولة وقرارها يشكل تهديدًا للمصلحة الوطنية للبنان، مؤكدًا أن حماية لبنان لا تتم إلا من خلال مؤسسات الدولة، وبالتحديد جيشها وقواها الأمنية الرسمية.

لا مكان للسلاح إلا في يد القوات المسلحة

من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تصريحات له اليوم الأحد، أن اللبنانيين لا يرغبون في الحرب، ويجب أن يكون السلاح حصريًا بيد القوات المسلحة اللبنانية.

عون: حصر السلاح بالشرعية قيد التنفيذ

كما أضاف عون أن تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الشرعية هو أمر قيد الانتظار حتى تتوافر الظروف المناسبة لذلك، مشيرًا إلى أن "أهم معركة في الوقت الراهن هي محاربة الفساد".

الحوار هو السبيل لمعالجة الخلافات

وشدد عون على أن لا أحد سيعطل مسيرة الإصلاح، وأن الحكومة تعتمد على الحوار كوسيلة لتسوية أي خلافات بشكل توافقّي، بعيدًا عن أي صدامات.