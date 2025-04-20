إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وتوك توك بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حالة تصادم بين توك توك وموتوسيكل بطريق طناح إمام عزبة الشناوي مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

تصادم موتوسيكل وتوك توك

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميدهيثممنصور، مأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بطريق طناح امام عزبه الشناوى "دائرة المركز".

أسماء المصابين

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص نتيجة وقوع حادث التصادم وهم كل من:"السعيد فاضل الشحات، 40 عاما، مقيم قرية طناح ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وام هاشم منصور عبد الحميد 65 عاما، تقيم طناح ومصابة بكدمات، جمعه السيد جمعه الغرباوى50 عاما، مقيم طناح ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى".

جرى نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.