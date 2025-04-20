"التراث والفن ذاكرة الحضارة".. انطلاق فعاليات شهر التراث في تونس

قالت نسرين رمضاني مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من تونس، إنّ وزيرة الثقافة في تونس افتتحت ليلة أمس شهر التراث من موقع أثري في نابل شمال شرق تونس، جاء ذلك تحت عنوان التراث والفن ذاكرة الحضارة، موضحة أن هذه المناسبة جاءت للتأكيد على أهمية الثقافة والفعاليات الثقافية في إبراز الهوية التونسية والموروث الثقافي التونسي والترويج له سواء داخل البلاد أو خارجها.

مسرحية صامتة

وأضافت «رمضاني»، خلال رسالة على الهواء، أنّ فعاليات شهر التراث في تونس تضمنت تقديم مسرحية صامتة أظهرت كيف كانت الحياة في الحقبة التاريخية القديمة والدولة القرطاجية وقدوم الرومان، مشيرة إلى أنها أظهرت شكل الحياة اليومية في تلك الفترة.



وتابعت: «سيكون هناك لقاءات فكرية تروج للعديد من المحطات التونسية من خلال الموروث الثقافي والتراثي التونسي، كما أنه في بعض المؤسسات التونسية الثقافية سيكون هناك عروض لرقص الفلكولوري بالتالي تكون فرصة أخرى لإبراز ثراء وغناء الموروث الثقافي التونسي في كل مجالاته من الغناء والطبخ والملابس والمواقع الأثرية».