استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف مدينتي غزة وخان يونس

استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المزارعين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ الشهيد عايش قديح من منزل تعرض لقصف الاحتلال قبل أيام في بلدة خزاعة شرقي خان يونس، مضيفة أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة المواصي ما أدى لاستشهاد الشاب وسيم عطية أبو موسى.

وأضافت باستشهاد مواطنين إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد مواطنين آخرين في قصف الاحتلال حي الشجاعية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51،157 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116،724 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

