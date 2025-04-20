كانت رايحة المدرسة.. سيارة مسرعة تنهي حياة طفلة في الدقي

لقيت طفلة 7 سنوات مصرعها إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بجسدها أثناء محاولتها عبور الطريق خلال ذهابها للمدرسة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

سيارة مسرعة تنهي حياة طفلة في الدقي

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده مصرع طفلة إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بجسدها أثناء محاولتها عبور الطرقي خلال ذهابها للمدرسة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة "فاطمة" 7 سنوات، عبور الطريق صدمتها سيارة ملاكي مسرعة مما تسبب في وفاتها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.