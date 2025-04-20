الخارجية الروسية: كييف تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن التقارير الواردة تشير إلى مواصلة كييف انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفق نبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

روسيا تعلن عن هدنة بمناسبة عيد الفصح وكييف تتهمها بخرقها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف مؤقت للأنشطة العسكرية في أوكرانيا، بمناسبة عيد الفصح، بدءًا من صباح الأحد وحتى منتصف الليل بتوقيت موسكو، أي لمدة 30 ساعة. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لبوتين مع رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، حيث قال بوتين: "بناءً على اعتبارات إنسانية، نعلن عن هدنة عيد الفصح، وآمر بوقف جميع الأنشطة العسكرية خلال هذه الفترة."

تحذير من "استفزازات محتملة"

بوتين أكد أن القوات الروسية يجب أن تظل في حالة استعداد للرد على أي انتهاكات أو استفزازات محتملة من قبل الجانب الأوكراني، مشددًا على أن الهدنة قائمة على مبدأ "الاحترام المتبادل".

كييف ترد: روسيا تخرق الهدنة

زيلينسكي: الضربات الروسية مستمرة رغم إعلان الهدنة

في المقابل، صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة للالتزام بالهدنة المعلنة، لكنه اتهم روسيا بعدم الوفاء بتعهداتها، مؤكدًا أن الضربات الروسية استمرت رغم إعلان وقف إطلاق النار.

دعوة لهدنة أطول غير مشروطة

زيلينسكي أشار إلى أن هناك مقترحًا مطروحًا على الطاولة لوقف إطلاق نار شامل وغير مشروط لمدة 30 يومًا، داعيًا موسكو إلى الرد عليه بجدية، وقال: "إذا أصبحت روسيا مستعدة فجأة للانخراط الفعلي في وقف تام وغير مشروط لإطلاق النار، فإن أوكرانيا ستتصرف بالمثل."

السلام يحتاج إلى استعداد من الطرفين

واوضح زيلينسكي تصريحه بالتأكيد على أن أوكرانيا وشركاءها مستعدون للعمل نحو السلام بطريقة بنّاءة، لكنه أشار إلى أن روسيا ما تزال السبب الرئيسي وراء استمرار الحرب وإطالة أمدها.



