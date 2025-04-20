عيادة متنقلة لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة فى الدقهلية

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إدارة القوافل الطبية بالدفع بعيادة متنقلة فى خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم.

صحة الدقهلية تدفع بعيادة متنقلة لتأمين احتفالات عيد القيامة:

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه حرصاً من صحة الدقهلية على توفير كافة الرعاية الطبية للمواطنين فقد تم الدفع بسيارة القوافل الطبية المجهزة بكافة التجهيزات الطبية فى تأمين الاحتفالات على أن تتمركز بشارع بورسعيد امام كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة المنصورة.

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال بمستشفيات الدقهلية:

كما أكد مدكور، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات،مؤكدا على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين ،وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات ، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التى قد تحدث، وعلى جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث.

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