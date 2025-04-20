عاملة نظافة تتحرش بطفل داخل مدرسة خاصة في أبو النمرس

واقعة مأساوية شهدتها مدرسة خاصة بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة د، عندما أقدمت عاملة نظافة علي التحرش بطفل والإمساك بمنطقة حساسه من جسده أثناء اليوم الدراسي.

التحرش بطفل داخل مدرسة خاصة بأبو النمرس

تلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مندوب مبيعات وبرفته نجله طالب، يفيد بقيام عاملة نظافة بالتحرش بنجله والإمساك بمنطقة حساسه من جسدها أثناء اليوم الدراسي داخل مدرسة خاصة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.