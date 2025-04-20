جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمربعات السكنية في رفح الفلسطينية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات نسف للمربعات السكنية في رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

تصعيد إسرائيلي وسقوط ضحايا مدنيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ34 من استئناف حربها على قطاع غزة، غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى دمار واسع في الممتلكات.

ثلاثة قتلى في قصف على النصيرات

أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. وخلّف القصف دمارًا كبيرًا في المبنى المستهدف، وسط جهود من فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

قصف مكثف على مناطق شرق غزة

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف نفس المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، لا سيما في ظل تواجد عدد كبير من النازحين في تلك المناطق.

غارات جديدة على خان يونس وإصابات في المواصي

وفي جنوب القطاع، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منطقة شمال بلدة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس. كما أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف من طائرة مسيّرة استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب المدينة.

تفجير مبانٍ سكنية في غزة

وفي تطور ميداني آخر، فجّرت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، دون أن تذكر الأسباب، فيما وُصف الأمر بأنه يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي والتدمير الممنهج.

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة جنود

من جهته، أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط من صفوفه، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، وذلك خلال مواجهات وقعت شمال قطاع غزة، ضمن العمليات البرية المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال.