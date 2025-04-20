مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب استقبال الأفلام لدورته الـ46

فتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين، المقرر إقامتها ما بين 12-21 نوفمبر 2025.

وستبدأ فترة استقبال طلبات المشاركة، عبر الموقع الرسمي للمهرجان، ابتداءً من اليوم 20 أبريل الجاري، وحتى يوم 1 أغسطس المقبل، على أن يستمر التقديم المبكر حتى 31 مايو المقبل.



وعبّر الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن سعادته بانطلاق الاستعدادات للدورة الجديدة، في بيان صحفي، قائلًا: “يسعدنا أن نعلن عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وننتظر بشغف استقبال أفلام جديدة ومتنوعة تعكس رؤى سينمائية مختلفة وتُعبّر عن ثقافات متعددة”.

وتابع حسين: “نؤمن بأن السينما لغة عالمية، وبأن المهرجان منصة حيوية للتلاقي الفني والحوار الإبداعي بين صُنّاع الأفلام والجمهور”.



من جانبه، أكد الناقد محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، أن التحضيرات للدورة الجديدة قد بدأت بالفعل، وقال: “بدأنا العمل مبكرًا استعدادًا لدورة نأمل أن تكون مميزة، ونحن على ثقة بأن الأفلام المتقدمة للمهرجان دائمًا ما تكشف لنا عن مواهب واكتشافات سينمائية مبهرة وأصوات جديدة واعدة من مختلف أنحاء العالم”.

مهرجان القاهرة السينمائي



ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أبرز المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة A، وهو الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام “FIAPF”.