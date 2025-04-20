أسعار اللحوم اليوم الأحد 20 أبريل 2025

الأحد 20/أبريل/2025 - 10:29 ص

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، 20 أبريل 2025، وتتراوح أسعار اللحوم البقري بين 280 و400 جنيهًا للكيلو.

وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

أسعار اللحوم الطازجة

يتراوح سعر كيلو اللحم البقري: ما بين 280 و420 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن: ما بين 370 و450 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البقري: ما بين 360 و450 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي: ما بين 280 و320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم: ما بين 360 و420 جنيها.

يتراوح سعر كيلو السجق البلدي: ما بين 290 و350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو كباب الحلة: ما بين 310 و360 جنيها.





أسعار اللحوم البلدي



وسجل سعر الفلتو البلدي: نحو 580 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كباب الحلة الطازج: نحو 460 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر السمانة: نحو 495 جنيهًا للكيلو.

أما سعر الكبدة البلدي: تتراوح بين 380 و495 جنيهًا للكيلو.

وأخيرا بلغ سعر الضأن البلدي: نحو 520 جنيهًا للكيلو.





أسعار اللحوم المجمدة



تتراوح أسعار اللحوم المجمدة الأخرى في الأسواق المصرية اليوم الأحد، ما بين 160 إلى 280 جنيهًا للكيلو تقريبًا، وذلك حسب النوع والمنطقة وذلك للحوم المجمدة المستوردة “مثل البرازيلي والهندي”، بينما قد تكون بعض الأنواع الأخرى أعلى أو أقل قليلًا،



كما توفر أيضًا مبادرة "حياة كريمة" لحومًا بلدية بأسعار مخفضة، حيث يتم بيعها بسعر 260 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى لحوم مجمدة بسعر 185 جنيها للكيلو، وعبوة دجاج بسعر 85 جنيها للكيلو.



وسجلت أسعار الكبدة المجمدة: نحو 170 جنيهًا للكيلو.

بينما تسجل سعر اللحوم البرازيلية المجمدة: نحو 280 جنيهًا للكيلو.

وتبلغ أسعار السجق والبرجر المجمد: نحو 170 جنيهًا للكيلو.

بيمنا تبدأ أسعار الكبدة الهندية والأسترالية: من 145 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار اللحوم الجملي المستوردة: تتراوح بين 300 و380 جنيهًا للكيلو.





الأسعار في المنافذ الشعبية





يبلغ سعر اللحوم البلدي: نحو 290 جنيهًا للكيلو.

وتبلغ أسعار الكبدة بأنواعها: نحو 290 جنيهًا للكيلو.

بينما تتراوح أسعار الكفتة والبوفتيك: ما بين 260 و290 جنيهًا للكيلو.

