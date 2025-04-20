مأساة داخل مدرسة حكومي.. جزار يحاول اغتصاب طفلة في الوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط جزار لاتهامه بمحاولة اغتصاب طفلة داخل مدرسة حكومي بمنطقة الوراق.

جزار يحاول اغتصاب طفلة داخل مدرسة حكومي بالوراق

تلقي الرائد محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل بصحبتها نجلتها 11 سنة، تتهم فيه جزار بمحاولة اغتصاب نجلتها أثناء تواجدها داخل مدرسة حكومي بدائرة القسم.

صرخة داخل المدرسة تنقذ طفلة الوراق

واضافت المبلغة أن المتهم لديه طفل في سن كريمتها وأثناء تواجده في المدرسة قام باستدراجها بأحد الطوابق الخالية وحاول اغتصابها إلا أنها قام بالصراخ ولاذت بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.