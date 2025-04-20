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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .


انتعاشة في حركة تداول البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39450 طن تشمل : 9330 طن يوريا و 12035 طن جبس معبأ و 7807 طن أسمنت معبأ و 1248 طن ملح معبأ و 2680 طن علف بنجر و 4024 طن حجر جيرى و 2326 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45120 طن تشمل : 19691 طن حديد و 15275 طن فول و 5522 طن زيت طعام و 4207 طن كسب عباد و 1396 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 425 طن .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1250 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4266 حاوية مكافئة .


وصول دفعات من القمح والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 75939 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50480 طنًا .
 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2526 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6411 حركة .


وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (  OLYMPOS SEAWAYS )  التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 33 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 33 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 756 طن ، كما قامت بتحميل عدد 52 حاوية و عدد 37 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و ملابس و أقمشة و منسوجات و أكياس تعبئة بإجمالي وزن 1651 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا - الدنمارك – المجر – اسبانيا – فرنسا – بولندا – النرويج – بلجيكا.

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