ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .



انتعاشة في حركة تداول البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39450 طن تشمل : 9330 طن يوريا و 12035 طن جبس معبأ و 7807 طن أسمنت معبأ و 1248 طن ملح معبأ و 2680 طن علف بنجر و 4024 طن حجر جيرى و 2326 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45120 طن تشمل : 19691 طن حديد و 15275 طن فول و 5522 طن زيت طعام و 4207 طن كسب عباد و 1396 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 425 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1250 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4266 حاوية مكافئة .



وصول دفعات من القمح والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 75939 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50480 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2526 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6411 حركة .



وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 33 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 33 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 756 طن ، كما قامت بتحميل عدد 52 حاوية و عدد 37 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و ملابس و أقمشة و منسوجات و أكياس تعبئة بإجمالي وزن 1651 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا - الدنمارك – المجر – اسبانيا – فرنسا – بولندا – النرويج – بلجيكا.