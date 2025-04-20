إعلام عبري: عملية التوغل في غزة تتطلب تجنيدا واسعا للاحتياط وقوات نظامية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تتطلب عملية التوغل في غزة تجنيدا واسعا للاحتياط وتحريك قوات نظامية من جبهات أخرى

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لعملية توغل كبرى في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم ، بأن الجيش الإسرائيلي يُحضّر لتنفيذ عملية توغل واسعة النطاق داخل قطاع غزة، وتشمل الخطة توسيع العمليات البرية بشكل كبير.

تقسيم غزة والسيطرة على أكثر من نصف أراضيها

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن العملية تهدف إلى تقسيم مدينة غزة، مع السعي إلى السيطرة على أكثر من 50% من أراضي القطاع، في خطوة تؤشر على تصعيد كبير في العمليات العسكرية الجارية.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي بمناطق متفرقة من القطاع

خان يونس – منطقة عبسان

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من داخل غزة بسقوط شهيدين وعدد من الجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة عبسان شرقي محافظة خان يونس، جنوب القطاع.

بيت لاهيا – شمال غزة

وفي تطور آخر، قُتل شهيد وأُصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف استهدف مدنيين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

المواصي – غرب خان يونس

كما سُجّل سقوط شهيد وعدد من الإصابات في قصف مدفعي استهدف منطقة المواصي الواقعة غرب محافظة خان يونس.