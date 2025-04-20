وزير المالية: اخترنا مسارا مختلفا للإصلاح الضريبي.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»، ونعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أننا منفتحون جدًا على التواصل الإعلامي بكل الوسائل، قائلًا: «عايزين مبادرتنا تصل لكل الناس».

توسيع القاعدة الضريبية

وأضاف كجوك، في أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا، الذي نظمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية برئاسة يسرا القماح، أن «شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد، أخذًا في الاعتبار أنه كلما ارتفع عدد الممولين، زادت قدرتنا في التيسير على الجميع.

الوعي الضريبي

قال كجوك: «إن قناعة وحماسة زملائي بالضرائب.. تعطي أمل النجاح لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين»، موضحًا أن بلدنا واقتصادنا يحتاج تكاتف جهودنا جميعًا، وأن للإعلام دورًا مؤثرًا جدًا في بناء الوعي الضريبي.

أعرب المؤثرون بالسوشيال ميديا، المشاركون في هذا اللقاء، عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية.. قائلين: «إن الوزير استمع إلينا، وأجاب عن تساؤلاتنا؛ حتى فهِّمنا فلسفة المسار الضريبي الجديد، وسنقدم شرحًا وافيًا لرواد السوشيال ميديا حول الصورة، التي بدأت تتغير في الضرائب».

حضر اللقاء د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.