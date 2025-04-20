خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة طاحنة وتخلف قتيلا بأوسيم

انهي عاطل حياة عامل طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم بالجيزة.

خلافات الجيرة السبب

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات الجيرة، قام علي أثرها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.