رئيس كولومبيا يطالب السلفادور بتسليم المواطنين الكولومبيين المرحلين من أمريكا

طالب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، السلفادور بتسليم المواطنين الكولومبيين المرحلين من الولايات المتحدة والمسجونين حاليا في السلفادور، مستشهدا بقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعليق ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين من الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.



وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن رئيس كولومبيا كتب، في حسابه على موقع "اكس"،: "أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما عالميا".. وقال "لا، سيد بوكيلي (في إشارة إلى الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي)، هذا أمرٌ سيءٌ للغاية.. نحن لا نقبل، ولا يقبل القضاء الأمريكي، أن يُجرَّم أبناء وبنات فنزويلا بسبب جرائم عصابة تدعى ترين دي أراجوا، أعيدوا إلينا الكولومبيين القابعين في سجونكم.. أطلقوا سراح الشعب الفنزويلي".

وأوضحت الصحيفة أنه منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نهاية يناير الماضي، جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى بالنسبة له، وبإعادة تفعيل قانون صدر عام 1798 وكان يستخدم عادة في زمن الحرب، أرسل إلى السلفادور أكثر من 250 شخصًا متهمين بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراجوا"، وهي عصابة فنزويلية تنشط أيضًا على المستوى الدولي، بما في ذلك في كولومبيا، وتم حبس هؤلاء الأشخاص في مركز أمني شديد الحراسة.

وأضافت أن جماعات حقوق الإنسان ومحامي عائلات هؤلاء المهاجرين نددوا بالطرد القسري للمهاجرين من الولايات المتحدة، وأصروا على أنهم ليسوا أعضاء في أي منظمة إجرامية، وفي استئناف قدمته إلى المحكمة العليا بعد ظهر أمس السبت، دعت الإدارة الأمريكية القضاة إلى إلغاء قرارهم أو السماح لها بمواصلة عمليات الترحيل على أسس قانونية أخرى.

