جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية توغل كبرى في قطاع غزة

ذكر إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ الجيش يستعد لتنفيذ عملية توغل كبرى في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتتضمن عملية التوغل في قطاع غزة توسيع العمليات البرية، وأفاد إعلام إسرائيلي، بأن الجيش يعمل على تقسيم مدينة غزة وضم أكثر من 50% من الأراضي.

وأوضح: "الجيش ينفذ عمليات عالية الكثافة داخل قطاع غزة تتضمن تدميرا منهجيا لمبان باستخدام معدات هندسية ثقيلة قادرة على تدمير شوارع بأكملها، ومن المتوقع أن تتطلب عملية التوغل في غزة تجنيدا واسعا للاحتياط وتحريك قوات نظامية من جبهات أخرى".