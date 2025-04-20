ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية توغل كبرى في قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكر إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ الجيش يستعد لتنفيذ عملية توغل كبرى في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتتضمن عملية التوغل في قطاع غزة توسيع العمليات البرية، وأفاد إعلام إسرائيلي، بأن الجيش يعمل على تقسيم مدينة غزة وضم أكثر من 50% من الأراضي.

وأوضح: "الجيش ينفذ عمليات عالية الكثافة داخل قطاع غزة تتضمن تدميرا منهجيا لمبان باستخدام معدات هندسية ثقيلة قادرة على تدمير شوارع بأكملها، ومن المتوقع أن تتطلب عملية التوغل في غزة تجنيدا واسعا للاحتياط وتحريك قوات نظامية من جبهات أخرى".

إعلام إسرائيلي عملية توغل قطاع غزة عملية التوغل في غزة