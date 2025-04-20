مستقبل وطن يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيسة المصرية بجوهانسبرج

حرص النائب محمود حسين ، امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن علي زيارة الكنيسة القبطية الارثوذكسية - كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بجوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا لتهنئة نيافة الحبر الجليل انطونيوس مرقص و نيافه الحبر الجليل الأنبا جوزيف والإخوه الأقباط من الجاليه المصريه بدولة جنوب افريقيا بحلول عيد القيامه المجيد.

وشارك في احتفالات الكنيسة المصرية بجوهانسبرج بعيد القيامة ، الذي حضرها النائب محمود حسين كلا من السفير محمد قنديل القائم بأعمال سفاره جمهورية مصر العربية لدى جنوب أفريقيا والملحق العسكري بالسفارة و أعضاء البعثه الدبلوماسية للسفاره لحضور قداس العيد و تهنئة نيافه الحبر الجليل الأنبا انطونيوس.

ونقل الدكتور محمد حسين ، الي نيافة الحبر الجليل انطونيوس مرقص و نيافه الحبر الجليل الأنبا جوزيف، مسئولي الكنيسة المصرية في جوهانسبرج ، تهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب والنائب احمد عبدالجواد ، الامين العام للحزب ، بمناسبة عيد القيامة المجيد

وأكد النائب محمود حسين ، أن عيد القيامة ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو عيد وطني يعبر عن تلاحم الشعب المصري بكل أطيافه وأن مصر، بتنوعها الديني والثقافي، هي نموذج يحتذى به في العالم كله.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعم علينا جميعاً الأمن والأمان والسلام في ربوع

في سياق متصل حرص السفير محمد قنديل القائم بأعمال السفير المصري بدولة جنوب افريقيا ، علي نقل رساله تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لاقباط مصر بدولة جنوب افريقيا ، مؤكدا أن قوة الدولة المصرية تتجسد في وحدة المسلمين والأقباط .