أسعار الأسماك اليوم الأحد 20 أبريل 2025

الأحد 20/أبريل/2025 - 10:11 ص

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد 20 أبريل 2025، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:



أسعار السمك البلطي



وسجلت أسعار السمك البلطي ارتفاعًا واضحًا؛ حيث تراوحت أسعار البلطي الكبير ما بين 79 و83 جنيهًا للكيلو.



بينما سجّل البلطي المتوسط مستوى أسعار بين 73 و77 جنيهًا. أما البلطي الأسواني، فقد استقر بين 30 و70 جنيهًا،



في حين تراوح سعر كيلو الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار السمك المكرونة



بينما جاءت أسعار السمك لمكرونة السويسي، لتتراوح ما بين 80 و150 جنيهًا، بينما صعد سعر المكرونة الخليجية ليتراوح بين 75 و110 جنيهات. كذلك، بلغ سعر البرانيس الإسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا، واستقرت المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا.



أسعار الجمبري



شهدت أسعار الجمبري زيادة ملموسة في الأسواق؛ حيث تراوح سعر الجمبري الجامبو بين 580 و700 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 520 و560 جنيهًا. أما الجمبري متوسط الحجم، فقد تراوح بين 380 و500 جنيهًا. الجمبري صغير الحجم يتم بيعه بأسعار تتراوح بين 170 و370 جنيهًا، في حين ثبت سعر الجمبري المجمد بين 175 و475 جنيهًا. ترتبط حالة الأسعار في السوق بأحجام العرض والطلب، وكذلك جودة المنتج المتوفر.



أسعار بعض الأصناف الآخري





وتباينت أسعار بعض الأصناف الآخري، ومن بين الأصناف الأخرى، سجل سعر الكاليماري “السبيط” بين 220 و360 جنيهًا حسب الحجم والجودة.

سعر الكابوريا

أما سعر الكابوريا الكبيرة والصغيرة تراوحت أسعارها بين 40 و180 جنيهًا.



سعر القاروص واللوت

فيما بلغ سعر كيلو الأسماك الفاخرة مثل القاروص واللوت بين 150 و350 جنيهًا.

سعر الوقار والبوري

في حين تراوحت أسعار كلا من الوقار والبوري، ما بين 200 و350 جنيهًا حسب الحجم والجودة.





